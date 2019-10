Non si sono registrati grossi disagi a Malpensa per lo sciopero (foto d'archivio)

Una trentina di voli Alitalia cancellati in arrivo e altrettanti in partenza non provocano disagi all'aeroporto di Malpensa, lo scalo varesino poco lontano dal Ticino che ospita fino al 27 ottobre anche l'attività di Linate.

Lo sciopero preannunciato nei giorni scorsi ha permesso ai passeggeri di organizzarsi su altri voli e la Sea, la società che gestisce gli scali milanesi, non registra a Malpensa problemi o disagi particolari fra i passeggeri.

