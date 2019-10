Morcote, Giornico, Soazza, nonché le località grigionesi di Castasegna, Malans e Sent, figurano nella lista degli insediamenti degni di cura che Svizzera Turismo, assieme all'Ufficio federale della cultura, intende promuovere a livello nazionale e internazionale.

L'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) comprende attualmente 1274 oggetti, tra cui numerosi villaggi. Queste località sono veri e propri tesori turistici nascosti, come sottolinea una nota odierna dell'UFC. Per farli conoscere meglio ai viaggiatori, Svizzera Turismo e l’UFC hanno avviato il progetto "Un amore di luogo" (myswitzerland.com/un-amore-di-luogo).

Gli esperti hanno quindi selezionato 20 villaggi dall'inventario ISOS tenendo conto del potenziale turistico e della ubicazione lungo il Grand Tour of Switzerland, un viaggio a tappe di circa 1600 chilometri che tocca tutte le quattro regioni linguistiche attraverso cinque passi alpini, 12 siti patrimonio dell'umanità UNESCO e lungo 22 laghi.

Oltre alle già citate località ticinesi e grigionesi, la lista comprende anche i comuni di Andelfingen (ZH) Auvernier (NE), Bauen (UR), Dardagny (GE), Erlenbach im Simmental (BE), Ermatingen (TG), Ernen (VS), Hallau (SH), Le Pont (VD), Lessoc (FR), Pleujouse (JU), Rüeggisberg (BE), Saint-Saphorin (VD),Trogen (AR).

