L'ambasciata Usa in Libia ha messo in guardia sul proprio sito da "un imminente attacco a una vitale istituzione nazionale a Tripoli" prevedibile per domani, sabato.

L'avviso riferisce che media hanno segnalato che l'area dell'ufficio della Posta centrale a Zawiya Street è stata transennata "dopo che sono stati scoperti di presunti ordigni artigianali" (Ied). Il "security alert" esorta fra l'altro ad "evitare le aree attorno a edifici governativi, specialmente quelle vicino alla Posta centrale".

"Adham Nassouf, il comandante della Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, ha riferito che un ordigno è stato trovato nell'edificio principale della Posta, in via Zawiya", scrive il sito Al Motawaset.

Il capo milizia ha aggiunto che la "sicurezza diplomatica ha disinnescato l'ordigno e ha ringraziato tutti quelli che hanno partecipato all'operazione", scrive ancora il sito.

