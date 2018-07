Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Seicento morti in quattro settimane. Di cui più della metà in acque internazionali tra Malta, Italia e Libia. Uomini, donne, bambini e neonati. Vittime dei naufragi nelle acque del Mediterraneo, a bordo di barconi stracarichi diretti verso il "sogno" dell'Europa.

È il drammatico bilancio stilato da Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée ad ormai un mese dallo stop imposto alle imbarcazioni di soccorso delle organizzazioni non governative. "Le decisioni politiche dell'Europa nelle ultime settimane hanno avuto conseguenze letali", tuona Karline Kleijer, responsabile delle emergenze per Msf.

"La decisione politica di chiudere i porti allo sbarco delle persone soccorse in mare, e la totale confusione creata nel Mediterraneo centrale - le fa eco Sophie Beau, vicepresidente di Sos Mediterranée - ha aumentato la mortalità sulla rotta migratoria più letale al mondo". Con o senza la presenza delle ong in mare, accusano gli attivisti, i migranti continuano a partire, sconfessando, dunque, la politica di chiusura alle loro imbarcazioni. I morti in mare dell'ultimo mese, sottolineano, sono la metà di quanti sono deceduti da inizio 2018.

