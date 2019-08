Se l'intera superficie della Groenlandia si sciogliesse, il livello medio del mare salirebbe di oltre 7 metri.

Scenari apocalittici a parte, quello che sta accadendo nell'isola dell'Artico è comunque preoccupante: il caldo eccezionale di questi giorni sta provocando uno scioglimento record dei suoi ghiacci, con un picco di ben 10 miliardi di tonnellate in un solo giorno.

A luglio le correnti torride provenienti dall'Africa non hanno risparmiato nemmeno il Nord Europa, tanto che in Belgio la scorsa settimana si sono sfiorati i 42 gradi e la Siberia è stata colpita da vasti incendi. L'ondata di calore ha poi proseguito il suo percorso, picchiando sulla punta più estrema del pianeta, la Groenlandia, particolarmente vulnerabile alle alte temperature perché è costituita per l'82% da ghiaccio, ha reso noto l'Istituto Meteorologico della Danimarca (di cui la Groenlandia è territorio semi-autonomo).

Neuer Inhalt Horizontal Line