Un campo di mais colpito dalla siccità in Zimbabwe. Si prevede che le nazioni in via di sviluppo soffriranno almeno il 75% dei costi dei cambiamenti climatici, nonostante il fatto che la metà più povera della popolazione mondiale generi solo il 10% delle emissioni di CO2.

KEYSTONE/EPA/AARON UFUMELI

(sda-ats)