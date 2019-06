Allarme rosso per Donald Trump. Se in America si votasse questa settimana perderebbe non solo con Joe Biden ma con diversi candidati democratici.

È quanto emerge dall'ultimo sondaggio della Quinnipiac University, secondo cui l'ex vicepresidente è avanti di ben 13 punti (53% a 40%).

Il senatore Bernie Sanders stacca invece l'attuale presidente di 9 punti, la senatrice californiana Kamala Harris di 8, la senatrice Elizabeth Warren di 7, il sindaco di South Band Indiana Pete Buttigieg di 5.

