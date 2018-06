Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 11.57 06 giugno 2018 - 11:57

La giustizia e gli 007 francesi sono già in allerta per l'imminente liberazione, fra qualche mese, di 50 terroristi e 400 pericolosi radicalizzati che avranno scontato nel 2019 la loro pena.

Un'inchiesta di Le Parisien rivela che a tutt'oggi sono 510 i detenuti in Francia condannati per fatti legati al terrorismo, ai quali si devono aggiungere i 1'200 detenuti per reati comuni che risultano "radicalizzati".

Buona parte dei 50 che saranno liberati a breve termine non hanno commesso veri e propri atti di terrorismo ma sono risultati legati a filiere di reclutamento per la jihad in Siria o in Iraq o sono stati individuati come fiancheggiatori.

La polizia ritiene che il soggiorno in carcere sia tutt'altro che un ostacolo alla radicalizzazione, l'esperienza mostra che le prigioni siano vere e proprie "incubatrici" di potenziali jihadisti.

