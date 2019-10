L'alpinista nepalese Nirmal Purja ha raggiunto la cima del Monte Shishapangma, a 8027 metri, questa mattina ed è in fase di discesa con arrivo previsto al campo base in serata. Lo ha annunciato a Xinhua la China Tibet Mountaineering Association.

Purja, 36 anni, ha dato conto dell'impresa sui suoi account social annunciando di aver scalato tutte le 14 vette sopra gli 8000 metri in soli sette mesi e di aver quindi stabilito un nuovo record del mondo. Il precedente, stabilito dall'alpinista sudcoreano Kim Chang-ho nel 2013 era di 7 anni.

La differenza è che mentre Kim e l'italiano Reinhold Messner - il primo a compiere l'impresa di scalare tutte le 14 vette sopra gli 8000 - hanno realizzato la loro impresa senza l'uso di ossigeno supplementare, Purja non ha detto esplicitamente di averlo fatto. Nato nel 1983, lo scalatore ha prestato servizio nelle forze speciali britanniche per 10 anni prima di avviare il suo 'Possible Project', 14 vette in 7 mesi.

Secondo il team di Purja, l'alpinista ha scalato l'Annapurna, 8091 metri, il 23 aprile, poi a maggio ha conquistato ben 5 vette, quindi a luglio ne ha affrontate e raggiunte altre cinque. Prima dello Shishapangma, Purja ha raggiunto il Manaslu, 8163 metri, il 27 settembre. "Sempre a settembre ha scalato il Cho Oyu, 8201 metri, in Cina e ha poi ha deciso di affrontare lo Shishapangma a ottobre", ha spiegato Pema Tinley, vice direttore del China Tibet Mountaineering Association.

