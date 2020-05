La batteria più grande e più potente della Svizzera: è quanto si appresta a gestire Alpiq a Brunnen, nel canton Svitto.

Le specifiche sono impressionanti, scrive il gruppo energetico in un comunicato odierno. La batteria ha un volume di sette container navali, una potenza di 20 MW e una capacità di 18 MWh. Con l'energia in essa contenuta sarebbe possibile alimentare 11'000 computer per 12 ore, oppure far viaggiare 1400 auto elettriche per 100 chilometri.

Finanziata da investitori privati, la nuova struttura sarà messa in servizio nel terzo trimestre dalla società MW Storage, con sede nel canton Zugo. Servirà a garantire la stabilità della rete elettrica elvetica. Alpiq assicurerà la gestione tecnica e commerciale: ha firmato con MW Storage un contratto di cinque anni.

La quota crescente di produzione elettrica fluttuante proveniente da fonti quali l'energia solare e quella eolica pone crescenti esigenze in termini di regolazione della rete, spiegano gli specialisti di Alpiq. Diventano pertanto sempre più importanti le capacità di stoccaggio flessibili, che garantiscono l'approvvigionamento globale.

Il gruppo Alpiq è nato nel 2009 dalla fusione fra Atel (Aare e Ticino SA di Elettricità) ed EOS (Energie Ouest Suisse). Messa in difficoltà dall'evoluzione del mercato dell'energia elettrica, nel 2018 l'azienda aveva venduto le sue attività industriali, riducendo in tal modo le sue dimensioni. L'anno scorso i suoi principali azionisti l'hanno tolta dalla borsa. Alpiq ha sede a Losanna e dà lavoro a oltre 1200 persone.

