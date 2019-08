Il gruppo energetico Alpiq ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con una perdita netta di 206 milioni di franchi (contro un rosso di 124 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente).

Il fatturato netto è diminuito del 14,8% a 2,21 miliardi di franchi e il margine operativo lordo (Ebitda) è sceso del 44,4% a 55 milioni di franchi, indica una nota diramata oggi dall'azienda.

"La produzione svizzera di elettricità è in deficit, ma le attività in Europa hanno dato un contributo positivo al risultato", si legge nel comunicato. Come annunciato a fine marzo, Alpiq prevede per l'intero anno un calo dell'utile operativo, soprattutto a causa della copertura dei prezzi dell'elettricità durante gli anni precedenti.

