Also, gruppo lucernese attivo nel commercio all'ingrosso di prodotti informatici, ha archiviato l'esercizio 2018 con un utile in flessione su un anno del 12,3% a 81,2 milioni di euro. Sul risultato hanno influito negativamente i costi di ristrutturazione.

Le vendite sono invece progredite del 3,2% a 9,2 miliardi di euro, precisa una nota odierna della società; si tratta di un risultato superiore a quella del mercato nel suo insieme.

L'Ebitda ha registrato una contrazione del 2,9% a 152,7 milioni. Senza i costi di ristrutturazione e degli effetti monetari, l'Ebitda risulta in crescita del 6% a 162,4 milioni.

Il gruppo si dice fiducioso per il futuro in merito ad un aumento della redditività. Alla prossima assemblea degli azionisti, il Cda dell'azienda proporrà un aumento del dividendo di 0,25 centesimi a 3 franchi per azione.

Per l'anno in corso, stando al comunicato, la progressione del fatturato di Also dovrebbe superare quella del mercato, stimata a +0,9%. Il gruppo potrebbe anche approfittarne per effettuare delle acquisizioni nei Paesi in cui è presente allo scopo di consolidare le proprie attività.

