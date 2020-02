Il costruttore ferroviario francese Alstom ha firmato un protocollo d'intesa per l'acquisto della concorrente canadese Bombardier Transport per un prezzo attorno ai 6 miliardi di euro.

Lo rende noto la stessa Alstom in un comunicato, in cui precisa che al termine dell'operazione la Caisse de Dépots et placement du Québec (CDPQ), che deteneva il 32,5% di Bombardier Transport, diventerà l'azionista di riferimento di Alstom con il 18% circa.

