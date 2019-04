Altre due donne accusano Joe Biden di comportamento inappropriato. E la possibile discesa in campo dell'ex vicepresidente alle elezioni Usa del 2020 appare sempre più in bilico.

Ironico il presidente americano Donald Trump che, davanti a una platea di repubblicani, dice: "Ti stai divertendo Joe?", arrivando poi a insinuare - come vociferato da alcuni democratici - che le accuse a Biden siano state sollevata dall'avversario Bernie Sanders. "I socialisti si stanno prendendo cura di te" aggiunge il presidente americano.

L'uscita allo scoperto con il New York Times di altre due donne, portando complessivamente a quattro il numero delle accusatrici, complica una possibile candidatura dell'ex vice presidente. Biden non è accusato né di molestie né di aggressione sessuale. Ma nell'era del #MeToo l'atteggiamento espansivo di Biden è penalizzato.

Le due nuove accusatrici sono la 22enne Caitlyn Caruso e la 59enne D. J. Hill. Caruso ricostruisce con il New York Times quando Biden le poggiò una mano sulla coscia e l'abbracciò a suo avviso troppo a lungo nel corso di un evento all'Università del Nevada: la donna, allora 19enne, si divincolò "per mostrare il suo disagio". Hill invece ripercorre il suo incontro con l'ex vice presidente nel 2012: la donna era insieme al marito quando chiesero a Biden una foto. Il vice presidente - racconta la donna al New York Times - le appoggiò inizialmente la mano sulla spalla e poi lasciò scivolare la mano sulla schiena, facendola sentire "molto a disagio". Il marito, assistendo alla scena, era intervenuto: aveva messo a sua volta la sua mano sulla spalla di Biden e interrotto il tutto con una battuta.

Le accuse di Caruso e Hill si vanno ad aggiungere a quelle avanzate da Lucy Flores e Amy Lappos, complicando una possibile discesa in campo di Biden. "Lasciano aperta la porta al dibattito sulla possibilità che Biden possa in modo credibile sfidare Trump su una serie di problemi0", affermano alcuni osservatori, convinti che se Biden vuole 'sopravvivere' a queste accuse deve riuscire a persuadere i democratici di poter cambiare.

