Il patron di Amazon, Jeff Bezos, ha venduto negli ultimi tre giorni di luglio titoli Amazon per un valore di 1,8 miliardi di dollari. È quanto emerge dalla comunicazioni depositate alla Sec.

Il patron di Amazon ha venduto circa 900'000 azioni fra il 29 e il 31 luglio e un prezzo di 1'900 dollari per azione. Bezos aveva detto nel 2017 che prevedeva di vendere azioni di Amazon per circa un miliardo di dollari l'anno per finanziare la sua società spaziale, Blue Origin.

