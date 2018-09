Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 settembre 2018 15.20

La Commissione europea ha avviato un'indagine preliminare sull'uso dei dati da parte di Amazon, colosso americano del commercio elettronico. Lo ha annunciato la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, in conferenza stampa a Bruxelles.

"La domanda che le persone fanno sempre più spesso - ha affermato - riguarda queste piattaforme che ospitano rivenditori e sono contemporaneamente esse stesse rivenditori".

"La questione qui - ha proseguito - riguarda i dati: Amazon riceve i dati dai commercianti più piccoli, cosa che potrebbe essere assolutamente legittima, perché in questo modo si migliora il servizio; ma questi dati vengono utilizzati anche per fare i propri calcoli per capire che cosa vuole il cliente, qual'è la merce che lo attira, che cosa lo spinge a comprare? Questo ci ha fatto avviare un'indagine preliminare, ma siamo appena all'inizio di questa indagine antitrust sulle pratiche di Amazon".

"Stiamo raccogliendo informazioni e abbiamo mandato diversi questionari agli attori del mercato per capire pienamente la questione. Siamo appena all'inizio, non ci sono conclusioni né abbiamo avviato formalmente l'indagine. Stiamo cercando di avere il quadro completo, perché lo vediamo nelle indagini sui settori ed è una cosa di cui si parla molto", ha concluso la Vestager.

