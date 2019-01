Amazon supera Microsoft: è la società che vale di più al mondo.

Amazon ha chiuso la seduta a Wall Street in rialzo del 3,42% per una capitalizzazione di mercato vicina agli 800 miliardi di dollari. Microsoft archivia la seduta in progresso dello 0,13%.

Il sorpasso mette fine al 'regno' di Microsoft durato alcune settimane, ovvero dall'avvio dei timori su Apple e sull'iPhone.

