Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha confermato la sua partecipazione all'Assemblea Generale dell'Onu la prossima settimana a New York, dove ha anticipato che sarà "attaccato" dai Paesi europei per la sua politica ambientale dopo gli incendi in Amazzonia.

"È chiaro che sarò interrogato al riguardo, perché alcuni Paesi mi attaccano in modo molto virulento dicendo che sono responsabile dei roghi in Brasile", ha detto durante una trasmissione in diretta sui social.

"Perché i Paesi europei mi attaccano brutalmente? Perché vogliono che crei più riserve indigene: se ne creassi una ventina il problema degli incendi finirebbe", ha detto il capo di Stato.

Bolsonaro il 24 settembre dovrebbe pronunciare il discorso di apertura all'Onu, ma secondo i quotidiani Folha de S.Paulo e O Globo funzionari di governo temono che il presidente possa essere boicottato, parlando per la prima volta alle Nazioni Unite.

Lui ha però assicurato che il suo intervento sarà "molto obiettivo": "Non ci sarà nessuna rissa, state tranquilli", ha aggiunto rivolto al pubblico guardando la telecamera.

