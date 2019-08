Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che il suo governo probabilmente ricorrerà alle forze armate per combattere gli incendi nella foresta amazzonica, dopo una riunione d'urgenza del suo gabinetto di crisi tenutasi ieri notte a Brasilia.

Interrogato dai cronisti sulla possibilità di impiegare unità militari per occuparsi della situazione in Amazzonia, Bolsonaro ha detto che "la tendenza è quella", aggiungendo che "chiuderemo la questione questa mattina", in una riunione di governo. Legalmente, il capo dello Stato brasiliano può usare le forze armate per affrontare emergenze sul territorio nazionale attraverso un decreto.

Durante la riunione tenutasi nella notte scorsa a Brasilia - alla quale hanno partecipato i ministri per l'ambiente, gli esteri, la sicurezza e l'agricoltura - Bolsonaro ha ordinato a tutti i dicasteri di mobilitarsi per "monitorare e combattere gli incendi nella regione dell'Amazzonia", con l'obiettivo di "preservare e difendere la foresta amazzonica, patrimonio nazionale".

Neuer Inhalt Horizontal Line