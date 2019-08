"La sostenibilità è un elemento fondamentale dell'accordo" di libero scambio tra l'Ue e i Paesi del Mercosur "e il Brasile si è impegnato a combattere il diboscamento".

Lo ha ribadito il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, sottolineando il legame tra il comportamento dello Stato sudamericano e le possibili conseguenze sul piano dei rapporti commerciali tra l'Europa e i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay).

"Nel corso della mia visita in Brasile ho detto chiaramente che l'ambiente e la politica climatica hanno un significato centrale per la valutazione dell'accordo Ue-Mercosur", ha aggiunto il ministro tedesco in un'intervista a Bild am Sonntag.

