Mosca e Londra hanno accordato un parziale rafforzamento delle loro missioni diplomatiche dopo l'espulsione di 23 funzionari per parte decisa lo scorso marzo in seguito all'avvelenamento a Salisbury dell'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Iulia.

Lo ha annunciato ieri sera l'ambasciatore russo in Gran Bretagna Aleksandr Iakovenko in un'intervista alla televisione di Stato Rossia-24. Lo riferisce la testata on line Meduza.

