Israele ha il diritto di annettere una parte della Cisgiordania: "non tutta, ma una parte, in determinate circostanze". Lo afferma l'ambasciatore americano in Israele, David Friedman, in un'intervista al New York Times.

Una posizione - commentano sui media Usa molti osservatori - che rischia di affossare definitivamente ogni speranza di riavviare la discussione su un piano di pace per il Medio Oriente.

