I consumatori statunitensi hanno speso per le feste 850 miliardi di dollari, il 5,1% in più rispetto allo scorso anno.

Il calo dei mercati e lo shutdown non spaventano gli americani: escludendo gli acquisti di auto, i consumatori statunitensi hanno speso per le feste - nel periodo fra l'1 novembre e il 24 dicembre - 850 miliardi di dollari, il 5,1% in più rispetto allo scorso anno.

A fare i conti preliminari dell'andamento delle vendite è Mastercard SpendingPulse, che monitora lo shopping online e nei negozi con tutte le forme di pagamento.

