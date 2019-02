A livello mondiale sono in corso sviluppi che detestano preoccupazione: lo ha affermato la consigliera federale Viola Amherd, tracciando un bilancio della sua partecipazione alla Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza, giunta quest'anno alla 55esima edizione.

In un incontro con i rappresentanti dei media - di cui è disponibile una presa di posizione scritta - la neoministra elvetica della difesa ha parlato di un "tono di fondo tetro": la situazione della politica di sicurezza e la sua evoluzione vengono in generale valutati in modo pessimistico.

Pesano aspetti quali la revoca dei trattati di disarmo, la rinascita di una politica statale aggressiva e gli effetti dei cambiamenti climatici, ha spiegato Amherd, che nel corso dell'evento - presenti fra gli altri anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il vicepresidente americano Mike Pence - ha partecipato a diverse tavole rotonde. Fra i grandi temi affrontati vi è stata anche la sicurezza cibernetica.

