Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 16.06 22 giugno 2018 - 16:06

I costi derivanti dai mandati di consulenza esterni all'Amministrazione federale devono essere limitati. Le conoscenze devono essere garantite al suo interno e non essere acquistate nel lungo termine presso fornitori esterni.

È quanto sostiene la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S), che ritiene tuttavia irrealistica la riduzione proposta dal Nazionale.

La mozione del consigliere nazionale Hans-Ulrich Bigler (PLR/ZH) "Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale" chiedeva di ridurre le uscite dell'amministrazione a tal scopo dell'8% l'anno per i prossimi cinque anni. Lo scopo è di risparmiare sui costi preservando al contempo le conoscenze all'interno dell'amministrazione. Occorre, secondo Bigler, aumentare pure la trasparenza relativa ai tipi di costo delle finanze federali e soprattutto l'efficacia nel ricorso ai consulenti esterni.

Con 8 voti contro 2 e 1 astensione la commissione si è pronunciata in favore di una modifica del testo: le uscite per l'attribuzione di mandati di consulenza esterna sono ridotte del 4% l'anno nei tre anni successivi all'adozione della mozione. Inoltre, come regola generale la CIP-S raccomanda che le spese per mandati di consulenza esterna non superino il 3% di quelle per il personale.

