Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 8.04 27 febbraio 2018 - 08:04

Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) tornerà oggi a discutere di Via Sicura. La camera è chiamata ad esprimersi su una mozione degli Stati che mira a allentare la legislazione in materia.

La modifica riguarda i casi di negligenza. La mozione prevede inoltre di stralciare la pena detentiva minima di un anno e di ridurre la durata minima di due anni del ritiro della licenza di condurre.

La Camera del popolo discuterà anche di una seconda mozione degli Stati che chiede al governo di modificare le basi legali affinché la SSR "collabori con altri partner nel settore dei media per rafforzare la pluralità delle opinioni e dell'offerta, senza che si verifichino discriminazioni". L'atto parlamentare si riferisce alla società Admeira, joint venture di Swisscom, Ringier e SSR per la commercializzazione congiunta di spazi pubblicitari, ritenuta non ideale per rafforzare il mercato mediatico elvetico.

Il Nazionale discuterà poi di una mozione, già adottata dagli Stati, che chiede di poter trasformare più facilmente in abitazioni gli edifici agricoli inutilizzati. Altro tema in agenda: l'esternalizzazione di FFS Cargo.

Un anno fa la Camera del popolo, discutendo la futura Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF), aveva deciso di rinviare il dossier al governo con l'incarico di presentare un nuovo disegno di legge che prevedesse la trasformazione di FFS Cargo in una impresa autonoma. Vista l'opposizione del Consiglio degli Stati, la commissione preparatoria propone ora di rimanere alla situazione attuale e di approvare le proposte governative, seppur con qualche modifica.

Al Consiglio degli Stati (08.15 - 13.00) la seduta sarà essenzialmente dedicata all'esame dell'iniziativa popolare "Per alimenti equi". La commissione preparatoria propone di bocciarla poiché "la Costituzione offre già oggi una base adeguata e sufficiente", in particolare dopo l'adozione del controprogetto lo scorso 24 settembre del decreto federale per la sicurezza alimentare.

Neuer Inhalt Horizontal Line