Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 0.01 22 ottobre 2018 - 00:01

L'iniziativa dell'UDC "per l'autodeterminazione" è "un tranello" perché "indebolisce i diritti fondamentali per tutti i cittadini", in particolare quelli delle minoranze.

Per questo Amnesty International (AI) ha deciso di fornire uno sforzo straordinario durante la campagna in vista del voto del 25 novembre: l'associazione sarà attiva sui social, organizzerà stand informativi e dibattiti e invierà un opuscolo a 2,5 milioni di nuclei domestici.

Per AI quello del 25 novembre sui "giudici stranieri" è un "voto cruciale per il futuro dei diritti umani", visto che mette in pericolo l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea in materia. "La democrazia non è la dittatura della maggioranza. Accettare l'iniziativa renderebbe più facile fare politica a detrimento delle minoranze. Molte di loro potrebbero trovarsi nel mirino", avverte in una nota Manon Schick, direttrice della sezione svizzera.

