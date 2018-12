Analisti CS meno pessimisti su congiuntura elvetica

Gli analisti e gli economisti del Credit Suisse sono un po' più ottimisti per l'evoluzione della congiuntura elvetica.

Gli analisti e gli economisti del Credit Suisse sono un po' più ottimisti per l'evoluzione della congiuntura elvetica nei prossimi mesi.

Per il mese di dicembre in corso, l'indice messo a punto dalla grande banca assieme a CFA Society Switzerland (CS CFA) si è attestato a -22,2 punti, rispetto ai - 42,3 punti del mese precedente.

L'indicatore si avvicina quindi ai livelli registrati a fine estate, prima della forte correzione dei mercati, si legge in un comunicato odierno. Tuttavia, ciò non toglie che, nonostante questo miglioramento, l'indice evolva ancora in territorio negativo.

Il clima degli affari è quindi permeato d'incertezza. Circa la metà degli analisti prevede che valori sicuri come l'oro e il franco svizzero si apprezzeranno. Per quanto riguarda il franco, quattro analisti su dieci sentiti nell'ambito del sondaggio prevedono un rafforzamento sul dollaro: si tratta di una proporzione mai raggiunta negli ultimi dieci anni, precisa il comunicato.

