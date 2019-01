Anche a Londra "gilet gialli" in piazza, "May vai via"

Centinaia di persone, ispirate dai gilet gialli in Francia, stanno manifestando sulle strade di Londra.

La protesta è stata organizzata dalla People's assembly against austerity, per chiedere appunto la fine dell'austerità, le dimissione della premier Theresa May e le elezioni generali.

Il corteo, partito da Trafalgar Square, sta procedendo in maniera pacifica: "May must go", "General election now" sono alcune delle scritte visibili sui cartelli nelle immagini trasmesse dai media britannici e on line, sbandierate dai manifestanti, alcuni dei quali con indosso i gilet gialli.

