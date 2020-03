Come molte altre aziende in Svizzera, anche le FFS stanno valutando la possibilità di passare in regime di disoccupazione parziale.

"Attualmente stiamo verificando con le autorità federali competenti se le FFS possono richiedere il lavoro ridotto", afferma un portavoce citato dalla NZZ am Sonntag. L'addetto stampa non ha però voluto precisare quali aree di attività siano interessate, all'interno dell'impresa con oltre 32'000 dipendenti.

Le FFS hanno ulteriormente ridotto la loro offerta negli ultimi giorni. Il numero di treni che circolano è nettamente inferiore a quello previsto nell'esercizio regolare.

Neuer Inhalt Horizontal Line