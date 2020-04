Valora entra a sua volta sul mercato del commercio online di alimentari e di articoli per la casa.

Il gruppo basilese attivo nel settore degli spacci, delle edicole e della ristorazione propone un assortimento di un migliaio di prodotti che vanno dalla panetteria alla carne, passando per bevande e formaggio.

Sono in corso i primi test che hanno come punto di appoggio i negozi di Küsnacht (ZH) e Giswil (OW), spiega la società con sede a Muttenz (BL) in un comunicato odierno. L'azienda sta comunque già lavorando per estendere l'offerta anche ad altre regioni.

I prodotti ordinati vengono assortiti nei punti vendita, per poi essere consegnati da lunedì a domenica due o tre volte al giorno. Viene garantita la fornitura in 24 ore. Per acquisti superiori a 100 franchi il servizio è gratuito.

Valora è particolarmente toccata dal forte calo dell'affluenza di persone nelle stazioni ferroviarie legato al coronavirus. Quotata alla borsa svizzera, la società trae le sue origini dalla Schweizer Chocoladen & Colonialhaus fondata nel 1905 a Olten, un'entità da cui è poi nata poi Merkur. Nel 1996 Merkur ha assunto il nome di Valora. Oggi il gruppo gestisce 2700 punti vendita di piccole dimensioni. Fra i suoi marchi figurano K kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, Avec, Caffè Spettacolo e Ok. L'organico comprende cica 15'000 dipendenti.

