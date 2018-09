Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 19.43 25 settembre 2018 - 19:43

Banco Santander, la prima banca spagnola, ha annunciato oggi la nomina alla carica di direttore generale dell'italiano Andrea Orcel, numero uno dell'investiment banking di UBS.

Orcel sostituirà dal primo gennaio José Antonio Alvarez, che diventa presidente esecutivo della divisione spagnola del gruppo bancario. "Voglio ringraziare personalmente Andrea per il lavoro che ha realizzato per UBS", ha fatto sapere il CEO della prima banca svizzera Sergio Ermotti, citato in un comunicato. Orcell aveva assunto la direzione dell'investiment banking di UBS nel 2012.

