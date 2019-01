Ankara, Usa ci consegnino basi militari in Siria dopo ritiro

John Bolton, nella foto, non è stato ricevuto da Erdogan.

La Turchia ha chiesto agli Stati Uniti di consegnarle 16 delle sue basi militari nel nord della Siria, dopo che le loro truppe si saranno ritirate come annunciato da Donald Trump.

Lo ha spiegato Ibrahim Kalin, portavoce e consigliere del presidente Recep Tayyip Erdogan, al termine del suo incontro di oggi con il consigliere per la Sicurezza Nazionale americano John Bolton, che invece non è stato ricevuto dal capo dello stato.

In alternativa, Ankara vorrebbe che le basi Usa venissero distrutte, per non finire nelle mani delle milizie curde dell'Ypg, alleate di Washington nella lotta all'Isis ma considerate "terroriste" dalla Turchia.

