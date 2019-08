Quella dei giovani maschi rimane la categoria maggiormente a rischio in piscina, nei laghi o nei fiumi, ma sempre più spesso nelle statistiche degli incidenti mortali figurano gli anziani.

"Quasi un caso su tre quest'anno concerne persone di oltre 60 anni", afferma il direttore della Società Svizzera di Salvataggio (SSS) Reto Abächerli in dichiarazioni riportate dalla SonntagsZeitung. Questo è dovuto fra l'altro al fatto che gli anziani sono oggi più attivi di quanto non fossero in passato.

Molti non si rendono inoltre conto dei pericoli. "Il corpo di un 60enne non reagisce più bene come quello di un 20enne a situazioni di stress", spiega Abächerli. Improvvisi cambiamenti di temperatura nei fiumi possono condurre a crampi e a problemi al sistema cardio-circolatorio. "Questo può rivelarsi rapidamente mortale in acqua".

Nel 2019 gli incidenti mortali sono aumentati: alla fine di luglio la SSS registrava 25 morti, contro i 16 decessi osservati l'anno scorso sino a metà agosto.

