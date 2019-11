A 81 anni dalla 'notte dei cristalli' punto di non ritorno dell'Olocausto ''l'odio più antico del mondo esiste ancora''.

Lo ha sottolineato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, visitando a New York l'esposizione che ricorda ''quella terribile notte di terrore'', tra il 9 e il 10 novembre 1938, nel corso della quale furono uccisi in Germania 90 ebrei.

''La 'notte dei cristalli' non fu solo la notte dei vetri rotti, ma delle vite spezzate, delle famiglie spezzate e dei sogni spezzati'', ha detto Guterres.

"Sono passati molti anni da allora ma solo qualche mese fa nel mondo abbiamo assistito ad atti di vandalismo contro cimiteri ebraici, all'offesa al memoriale dell'Olocausto, all'incendio di una sinagoga e al propagarsi di una propaganda ignobile contro gli ebrei", ha aggiunto.

Così come l'antisemitismo, altre forme di intolleranza contro credo religiosi e interi popoli fanno ugualmente vittime perché - ha sottolineato Guterres - "l'odio uccide". Lo sanno bene quei leader politici che nella ricerca di potere, "diffondono cinicamente le opinioni rivoltanti dei gruppi estremisti. Lo vediamo nei regimi autoritari ma anche nelle democrazie liberali".

Dopo aver sottolineato come spesso i social media fungono da cassa di risonanza di questi messaggi di odio, Guterres ha invitato genitori, insegnanti e politici, "ad agire tutti insieme con urgenza prima che l'odio clandestino diventi una nuova normalità, ovvia e allarmante". "Le persone non sono nate per odiare - ha concluso il responsabile Onu - l'intolleranza si apprende e può quindi essere prevenuta".

