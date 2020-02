Sono state aperte le urne in Irlanda, dove oggi si vota in elezioni politiche che, all'ombra della Brexit, potrebbero consegnare alla Repubblica una maggioranza diversa, guidata dalla sinistra nazionalista dello Sinn Fein.

Questo partito è dato nei sondaggi davanti ai partiti conservatori filo-europei Fianna Fail e Fine Gael del premier uscente, Leo Varadkar, ma con la probabilità che si dovrà formare un governo di coalizione.

In palio ci sono i 160 seggi della Camera bassa (Dail Eireann) del parlamento di Dublino, per i quali sono in corsa oltre 500 candidati in 39 collegi elettorali, ai quali sono chiamati 3,2 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 22 ora locale (le 23 svizzere).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020