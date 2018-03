Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 9.08 18 marzo 2018 - 09:08

Seggi aperti in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali la vittoria di Vladimir Putin, che corre per il suo quarto mandato, appare scontata. Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, ai quali si aggiungono 1,8 milioni all'estero.

Le urne si chiuderanno alle 20 di questa sera e gli exit poll sono previsti per le 21 locali, le 19 in Svizzera.

La Russia si prepara dunque ad altri sei anni di presidenza Putin. La vittoria elettorale e il conseguente quarto mandato da capo dello Stato per Vladimir Vladimirovich appaiono scontati. L'annessione della Crimea ha fatto aumentare a dismisura la popolarità dello zar e le tensioni con l'Occidente sono state sfruttate dalla propaganda del Cremlino per compattare i russi attorno al loro presidente. Stando a un recente sondaggio del centro demoscopico statale Vtsiom, Putin dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti.

