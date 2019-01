Se il mercato degli smartphone soffre, lo stesso non si può dire di quello delle applicazioni, nato poco più di 10 anni fa dopo il lancio dell'iPhone.

Il 2018 è stato un altro anno di crescita con i download che hanno superato la soglia dei 194 miliardi, in aumento del 35% rispetto al 2016. La spesa globale ha invece sfondato quota 100 miliardi di dollari.

La Cina, come per gli smartphone, fa da traino: rappresenta il 50% di tutti i download di applicazioni. WhatsApp batte Facebook nella lista della app social più scaricate. È la fotografia del settore raccontata dall'ultimo rapporto di App Annie, società di analisi con sede a San Francisco. Gli utenti, spiega, usano le applicazioni per il 50% in più del tempo rispetto al 2016.

