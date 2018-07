Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 8.57 03 luglio 2018 - 08:57

Dopo un calo registrato in maggio le pigioni degli appartamenti offerti in locazione sono tornati ad aumentare a giugno: il costo annuo per metro quadrato si è attestato a 265 franchi, con un incremento del 2,0% rispetto al mese precedente e dell'1,4% su base annua.

Non mancano comunque le differenze regionali, rivela l'indice "Swiss Real Estate Offer Index" calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza IAZI e pubblicato oggi. In Ticino il prezzo richiesto - si parla naturalmente di appartamenti nuovi o nuovamente affittati - era di 234 franchi, lo 0,1% in meno del mese precedente. Una flessione viene mostrata anche dalla zona del Lago Lemano (-0,3% a 297 franchi), mentre il dato complessivo è trainato dalla progressione osservata dalla regione più cara, vale a dire Zurigo (+1,8% a 324 franchi).

Concretamente, stando ai calcoli degli specialisti dell'azienda con sede a Flamatt (FR), in media un appartamento di 100 metri quadrati era proposto in giugno a una pigione mensile di 2210 franchi, con una punta di 2700 franchi per Zurigo.

