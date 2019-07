Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha chiesto ai militari colombiani a respingere "i piani di aggressione" contro il Venezuela, proponendo anche di agire insieme per salvare la Colombia dal "disastro che provoca la sua oligarchia".

In un discorso tenuto ieri nel Pantheon Nazionale a Caracas, Maduro ha chiesto fra l'altro: "Uniamoci, militari della Colombia che mi state ascoltando, uniamoci in una sola forza militare, tutti insieme nello spirito della Patria Grande per unire in pace i nostri popoli, per respingere le basi militari americane ed i piani di aggressione militare contro il Venezuela".

In particolare il capo dello Stato venezuelano ha chiesto ai militari colombiani che "ricevono quotidianamente ordini di cospirare contro la pace in Venezuela", di "disobbedirli".

Nel discorso pronunciato in una cerimonia di commemorazione del bicentenario della "Battalla de Pantano" nello Stato di Vargas, episodio che portò alla liberazione definitiva della "Nueva Granada" (oggi Colombia, Panama, Venezuela e Ecuador), Maduro ha concluso: "Militari della Colombia, contiamo su di voi per un nuovo grande processo di liberazione storica in questo 21/o secolo".

