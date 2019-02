In Appenzello Esterno si tengono il 10 febbraio le elezioni per il rinnovo del governo e del suo presidente: il Landamano. Immagine d'archivio.

In Appenzello Esterno si tengono il 10 febbraio le elezioni per il rinnovo del governo e del suo presidente: il Landamano.

Tre dei cinque attuali membri dell'esecutivo si ripresentano. L'eventuale ballottaggio è in programma il 17 marzo, quando sarà rinnovato anche il Gran Consiglio.

L'esecutivo del piccolo cantone della Svizzera nord-orientale (55'000 abitanti) è attualmente composto da 2 PLR, 1 UDC, 1 PS e 1 indipendente.

I due uscenti che non si ripresentano sono Matthias Weisshaupt (PS), in carica dal 2006, e Röbi Frei (UDC), nell'esecutivo dal 2003. Per confermare i rispettivi seggi, il PS lancia nella corso il presidente della sezione cantonale Noël Balmer e l'UDC il sindaco di Schwellbrunn Haunsueli Ruetegger.

I consiglieri di Stato che puntano a un nuovo mandato sono Paul Signer (PLR), in carica dal 2013 nonché unico candidato alla carica di Landamano (con un mandato di 2 anni), Alfred Stricker (indipendente), in governo dal 2015, e Dölf Biasotto (PLR), eletto nel 2017.

