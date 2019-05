La guerra della musica è iniziata, e la Ue si appresta a scendere in campo per fare da arbitro e sanzionare i comportamenti scorretti.

Il primo cartellino giallo lo tirerà fuori contro Apple, accusata dalla rivale Spotify di abusare della sua posizione dominante per favorire il suo servizio Apple Music ai danni dei concorrenti.

Secondo quanto riporta il Financial Times in un'anticipazione, tra qualche settimana l'antitrust europeo aprirà un'indagine formale contro Cupertino. Le accuse inviate a Bruxelles dalla svedese Spotify hanno convinto la squadra della commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager ad approfondire il nuovo caso di possibile comportamento anticoncorrenziale da parte di un attore in evidente posizione dominante.

A marzo scorso Spotify ha accusato la Apple di aver messo in atto una strategia per limitare i servizi di musica in streaming che sono in concorrenza con il suo.

