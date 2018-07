Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 15.03 08 luglio 2018 - 15:03

Riparte l'eterna sfida tra Samsung e Apple, rivali soprattutto sul fronte smartphone, competizione che nei prossimi mesi potrebbe giocarsi non solo sulle caratteristiche tecniche ma anche sui colori vivaci.

Ad agosto è atteso un nuovo modello Galaxy dell'azienda sud-coreana, a ruota dovrebbe arrivare la nuova gamma di iPhone. In un contesto di mercato globale che gli analisti danno in crescita sia quest'anno sia il prossimo.

Il Galaxy potrebbe avere le sembianze di un piccolo telecomando per le presentazioni o anche per realizzare scatti a distanza. Tra le altre voci in circolazione, quella della scelta di colori vivaci per il dispositivo, anche il giallo. Anche Apple potrebbe lanciare iPhone con colori insoliti per la tradizione 'minimal' dell'azienda. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, ci potrebbero essere 'melafonini' di sette tonalità.

