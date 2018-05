Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 12.43 31 maggio 2018 - 12:43

Non sono necessarie misure immediate per quel che riguarda l'approvvigionamento elettrico in Svizzera, secondo la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

Non sono necessarie misure immediate per quel che riguarda l'approvvigionamento elettrico in Svizzera.

È quanto sostiene la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) che oggi ha presentato i risultati dei suoi calcoli riguardo alla sicurezza di approvvigionamento per il 2025.

Nonostante questo, viene raccomandata l'adozione di misure preparatorie per affrontare eventuali situazioni di stress. Inoltre, per minimizzare i rischi legati alle importazioni, anche in futuro una quota sostanziale dell'energia elettrica consumata nel periodo invernale dovrà essere prodotta in Svizzera, si legge in un comunicato.

Una possibile situazione di stress sarebbe ad esempio la disponibilità limitata del parco centrali francese con una simultanea indisponibilità delle due maggiori centrali nucleari svizzere di Leibstadt e Gösgen.

Sebbene uno scenario di questo genere abbia una bassa probabilità di verificarsi, la ElCom raccomanda di adottare misure preparatorie, soprattutto in considerazione del fatto che un simile scenario di stress può concretizzarsi in breve tempo. Una soluzione potrebbe essere quella di costituire una riserva strategica.

Neuer Inhalt Horizontal Line