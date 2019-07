Non è stata una buona idea provarci.

Un autista che aveva alzato un po' troppo il gomito è rimasto incastrato con il suo veicolo in un sottopassaggio ad Herisau, capoluogo di Appenzello Esterno.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale il sinistro è avvenuto ieri poco prima delle 08.00. Un cittadino straniero al volante di un autoarticolato si è immesso nel sottopasso della stazione, ignorando i segnali relativi all'altezza massima permessa.

Ad avere la peggio è stato il semirimorchio, che ha subito danni di diverse migliaia di franchi. L'uomo presentava anche sintomi di eccessivo consumo di alcol: è stato quindi ordinato un esame in merito.

Durante i primi rilievi sul posto è inoltre emerso che l'autista - di età e nazionalità non precisata - durante una manovra effettuata in precedenza nei paraggi aveva travolto un pilone della luce. Non si era però curato dei danni ed aveva proseguito. Ma la sua corsa è finita nel sottopassaggio successivo.

