Un 59enne è morto oggi intorno alle 16.00 dopo che l'elicottero su cui volava è precipitato ad Herisau, nel cantone di Appenzello Esterno. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita un'altra occupante del velivolo 56enne.

All'arrivo dei soccorsi i detriti dell'elicottero erano avvolti dalle fiamme e i due occupanti, entrambi turgoviesi, erano già stati estratti da una terza persona. L'incendio è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco, si legge in un comunicato diffuso in serata dalla polizia cantonale appenzellese.

L'uomo è deceduto sul posto nonostante gli immediati tentativi di rianimazione. La donna è stata trasportata in ospedale da un elicottero della Rega.

Secondo le prime indagini, si trattava di un volo privato. L'elicottero era decollato da Uerenbohl bei Sulgen, in Turgovia. Le cause dell'incidente non sono ancora note. Un'inchiesta, condotta dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi), è stata aperta per chiarire le circostanze esatte dei fatti.

