Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 14.45 23 settembre 2018 - 14:45

Nel cantone di Appenzello esterno i ricchi non dovranno pagare più imposte per sgravare i meno abbienti. I cittadini hanno respinto una iniziativa socialista mirante a favorire le famiglie che vivono in condizioni economiche "inferiori alla media".

Il testo, respinto dal governo e dal parlamento, non formulava cifre, ma chiedeva di aumentare la pressione fiscale per le classi d'imposizione superiori. Appenzello esterno è ritenuto un paradiso fiscale per i ricchi e per le imprese.

Con 14'131 voti contro 9868 è stata invece approvata una revisione della legge che regola l'ente ospedaliero cantonale: obiettivo è dare più libertà all'organizzazione e rendere possibile la chiusura dell'ospedale di Heiden, che risulta deficitario. Alla votazione si è arrivati in seguito a un referendum del PS.

La partecipazione al voto è stata del 39,4% per il primo oggetto e del 38,4% per il secondo.

