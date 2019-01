L'Arabia Saudita si divide sulla musica nei ristoranti, mentre è polemica per l'atteso concerto di Mariah Carey previsto giovedì prossimo vicino a Gedda, la città più "occidentale" di un paese dominato da una versione rigorista dell'Islam.

In rete, attivisti sauditi e stranieri hanno chiesto a gran voce che la nota cantante americana non si esibisca, assieme ad altri cantanti e DJ stranieri, all'inaugurazione di un torneo internazionale di golf. Per Carey quello del 31 gennaio è il primo concerto in Arabia Saudita e i biglietti sono esauriti.

Secondo la stampa, molti tagliandi sono stati regalati a ospiti di riguardo dal principe ereditario Muhammad bin Salman per promuovere l'immagine di un Paese sulla "via delle riforme" e delle "aperture sociali". Nei mesi scorsi, alle donne non single è stato consentito entrare negli stadi da calcio, nei cinema e nei teatri, oltre che di guidare auto, ma sempre col permesso del marito o di un "garante" maschio.

Molti attivisti - tra cui compare l'egiziana-americana Mona Eltahawi - affermano che col suo concerto Mariah Carey finirà per legittimare le politiche repressive dei regnanti sauditi, in primis le violazioni contro le donne, molte delle quali anche di recente finite in carcere, come il caso della giovane Lujayn Hathlul.

Dall'altra parte della barricata delle proteste, ci sono invece gli attivisti ultra conservatori. Anche loro chiedono che Mariah Carey non si esibisca sul palco saudita, ma per ragioni di "decoro" e "rispetto nei confronti dei sacri valori dell'Islam".

Su tutto, alcuni commentatori hanno affermato che con i concerti nei ristoranti, con lo show di Mariah Carey, con le partite di calcio e con i cinema, la dirigenza di Riad stia cercando di distrarre dalla politica l'opinione pubblica interna. Una sorta di "panem et circenses" in salsa saudita.

