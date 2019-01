Amnesty International ha chiesto che osservatori indipendenti abbiano accesso a un gruppo di attiviste dell'Arabia Saudita in detenzione arbitraria dal maggio 2018. Immagine d'archivio.

Amnesty International ha chiesto che osservatori indipendenti abbiano accesso a un gruppo di attiviste dell'Arabia Saudita in detenzione arbitraria dal maggio 2018 alla luce di nuove denunce di torture e di abusi sessuali contro di loro.

Secondo le testimonianze raccolte da Amnesty, scrive l'organizzazione in un comunicato, 10 attiviste sono state sottoposte a torture, abusi sessuali e altre forme di maltrattamento durante i loro primi tre mesi di reclusione, quando erano tenute in una struttura in un luogo sconosciuto.

"Siamo estremamente preoccupati della salute di queste attiviste", ha detto Lynn Maalouf, direttrice delle ricerche di Amnesty International per il Medio Oriente. "Le autorità saudite hanno più volte dato prova di non voler proteggere i detenuti dalle torture o di indagare sulle denunce di tortura. Per questo chiediamo all'Arabia Saudita che gli organismi indipendenti di monitoraggio sui diritti umani siano fatti entrare nel Paese e possano visitare le attiviste detenute", ha aggiunto.

