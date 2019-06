Un appello all'Arabia Saudita affinchè non ricorra alla pena di morte nei confronti di Murtaja Qureiris, il ragazzo di 18 anni arrestato quando ne aveva solo tredici per aver partecipato a una protesta contro il governo, è stato fatto da Amnesty International.

L' organizzazione ha confermato che la pubblica accusa ha ipotizzato la pena capitale per il ragazzo nell'agosto del 2018 in base ad una serie di accuse, alcune delle quali riferite alla sua partecipazione a una protesta quando aveva appena 10 anni, a cui si riferisce un video diffuso dalla Cnn.

"Non dovrebbe esserci dubbio - ha detto il responsabile di Amnesty per il Medio Oriente Lynn Maalouf - sul fatto che le autorità saudite siano pronte a tutto per reprimere il dissenso, anche ricorrendo alla pena di morte per chi era appena un ragazzino all'epoca dell'arresto".

L' uso della pena di morte per reati commessi da persone sotto i 18 anni di età - ricorda Amnesty International - è severamente proibito dalle norme internazionali.

